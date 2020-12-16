|
ГБО на дизель
Всем известно, что, дизельные двигателя более економичны чем бензиновые, но многие автовляднльцы хотят экономить больше, поэтому рассматривают переоборудования своего двигателя на более альтернативынй вид топлива - пропан или метан.
В данной категории рассмотрим варианты установики ГБО на дизельный двигатель. Как из дизельного сделать газовый дизельный двигатель? Сколько будет употреблять топлива дизельный ГБО мотор? Будет ли газовый дизель употреблять соляру вместе с пропаном или тольок пропан? Все эти вопросы более подробно будем рассматривать в каждой статье.
Даем ответ на очень интересный вопрос, а можно ли установить дополнительно газобаллонное оборудование на дизельные моторы и установки? Принцип работы системы смешивания пропана или метана с соляркой. Преимущества и недостатки данной системы. Стоимость комплекта и цена установки гбо на дизель, все это можно узнать из данной статьи.
852 просмотра 0 комментариев Читать далее
Подробное описание газового оборудования на дизельный двигатель с электронной системой подачи топлива в т.ч CommonRail.
511 просмотров 1 комментарий Читать далее
Возможно ли перевести дизельный двигатель на 100% употребление газа (пропана или метана)? Как газовый дизельный двигатель будет употреблять топливо? Какие виды установок ГБО есть на дизеля?
580 просмотров 0 комментариев Читать далее
Категории сайта
|2 поколение ГБО
|4 поколение ГБО
|5 поколение ГБО
|6 поколение ГБО
|Установка ГБО
|Вопрос - Ответ
|ГБО на дизель