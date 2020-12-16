ГБО на дизель

Всем известно, что, дизельные двигателя более економичны чем бензиновые, но многие автовляднльцы хотят экономить больше, поэтому рассматривают переоборудования своего двигателя на более альтернативынй вид топлива - пропан или метан.

В данной категории рассмотрим варианты установики ГБО на дизельный двигатель. Как из дизельного сделать газовый дизельный двигатель? Сколько будет употреблять топлива дизельный ГБО мотор? Будет ли газовый дизель употреблять соляру вместе с пропаном или тольок пропан? Все эти вопросы более подробно будем рассматривать в каждой статье.